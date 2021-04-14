Mevlüt Çavuşoğlu'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama

Dış politika gündemine yönelik açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilerde yeni bir döneme adım atıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ele alan Bakan Çavuşoğlu, yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

KARŞILIKLI ZİYARETLER BAŞLAYACAK

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını belirtti. Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

RUSYA'NIN UÇUŞ KISITLAMASI

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, salgın tedbirleri kapsamında Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın bu kararını da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, bu durumun ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz." diye konuştu. Kararın, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.