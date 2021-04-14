Euro
9.6601
-0.38%
Dolar
8.0681
-0.46%
Altın
453.93
-0.22%
Borsa
1.399
1.52%
Bitcoin
519.633
1.93%
EXEN Coin
26.88
13.51%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Mevlüt Çavuşoğlu'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama

    Dış politika gündemine yönelik açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Mısır'la ilişkilerde yeni bir döneme adım atıldığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.04.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu'dan Rusya'nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Mısır ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ele alan Bakan Çavuşoğlu, yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

    KARŞILIKLI ZİYARETLER BAŞLAYACAK

    Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini açıkladı.

    Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını belirtti. Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu dan Rusya nın uçuş sınırlamasına ilişkin açıklama #1

    RUSYA'NIN UÇUŞ KISITLAMASI

    Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, salgın tedbirleri kapsamında Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldığını açıklamıştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın bu kararını da değerlendirdi.

    Çavuşoğlu, bu durumun ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz." diye konuştu. Kararın, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın raporu doğrultusunda alındığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı." değerlendirmesinde bulundu.

    Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir