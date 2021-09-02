Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında; "Biz para veririz bu iş çözülür anlayışından AB’nin vazgeçmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşmesinin ardında basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, AB ile yapılacak olan göç anlaşmasına Afganların da dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Basit formüllerle ya da anlayışlarla bu işin üstesinden geliriz, biz para veririz bu iş çözülür anlayışından AB’nin vazgeçmesi lazım. Gerçekçi çözümler üretmememiz lazım. Şu anda Afganistan’da yaşayan Afganlara ve komşu ülkelerdeki Afganlara yapacağımız yardımlar dahil, biz düşüncemizi AB’ye ilettiğimiz halde kapsamlı bir şekilde güncellenmesi konusunda olumlu bir adım göremedik maalesef.",

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan AB-Türkiye göç mutabakatı açıklaması ViDEO







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