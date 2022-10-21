Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu, Beyaz Saray'ın tutumunun yanlış olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin OPEC+ grubu kararlarına gösterdiği tepkiyi değerlendirdi.

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kasım ayından itibaren uygulanacak kararla ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, üretimin azaltılmasının "sonuçları" olacağı konusunda uyarmıştı.

"Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz"

Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı özellikle son zamanlarda tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil.

Eleştirebilirsiniz. Biz de fiyatların artmasından hoşlanmıyoruz. Ama bunu tehdit diline dönüştürmüyoruz. Piyasa şartlarında oluşuyor. Bazen de düşüyor." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması: Bu kabadayılık doğru değil ViDEO

"Fiyatların düşmesini istiyorsanız yaptırımları kaldırın"

Washington yönetimi, yüksek enerji fiyatlarının gerekçesi olarak başka ülkeleri işaret ediyor.

AA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu, "İran petrolü üzerinde de ambargolar var. İran petrolünü özel şirketlerimiz alamıyor. Rafinerilerimiz başka yerden alıyor. Neden? Yaptırım var.

Kaldırın bu yaptırımları kardeşim fiyatların düşmesini istiyorsanız. Piyasaya ürün sunacak ülkeler üzerindeki ambargoları kaldırın. Sadece bir ülkeyi (Suudi Arabistan'ı) tehdit ederek sorunu çözemezsiniz." diye konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Enerji fiyatlarındaki artış bizi de olumsuz etkiliyor"

"Her ne kadar şu anda hem petrol hem de doğalgaz konusunda sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırsak da ve Karadeniz'de gelecek sene sisteme bağlanacak doğalgazı bulsak da halen enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz.

Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki artış bizi de olumsuz etkiliyor. Ama enerji fiyatlarını belirleyen birçok etken var. OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini artırması ya da azaltması bir etkendir. Bugün enerji fiyatlarının artmasının esas sebebi Ukrayna'da yaşanan savaş ve artık enerjinin silah olarak kullanılmaya çalışılması.

"Venezuela'nın petrolüne ve doğalgazına tüm dünyanın ihtiyacı var"



Sadece enerjiyi üreten ülkeler değil, enerji konusunda yaptırım uygulayan ülkeler de buna dahil. Sonuçta herkes etkileniyor. Öyle veya böyle OPEC ülkelerinin aldığı bir karar. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir.

Bu şekilde ABD'nin Suudi Arabistan ya da başka bir ülke üzerinde baskı unsuru olarak kullanmasını doğru bulmuyoruz. Aynı şekilde bugün Venezuela'nın petrolüne ve doğalgazına tüm dünyanın ihtiyacı var. Daha yeni yeni Venezuela üzerindeki ambargoları esnetmeye başladılar."