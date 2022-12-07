Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 adımına ilişkin, "Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman, almamızın bir anlamının olmadığını da söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarında ABD'nin F-16 kararına değindi.

ABD'nin 2023 savunma bütçesini içeren tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler çıkarıldı.

ABD'nin F-16 adımı olumlu karşılandı

Kongreden bu adımın gelmesinde, Türk diplomatların ve Dışişleri Bakanlığının Washington’daki çabalarının etkili olduğu ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapann Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 adımını olumlu olarak değerlendirdi.

"NATO için de son derece faydalı olduğunu vurgulamışlardı"

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"F-16 konusundan teknik görüşmelerin yapıcı bir ortamda devam ettiğini hem Milli Savunma Bakanımız, teknik arkadaşlarımız ve bizler de birkaç defa açıklamıştık. ABD yönetiminin F-16 konusunda desteğinin tam olduğunu kendi açıklamalarında da gördük. Bizimle ikili görüşmelerinde de bunu sürekli vurguladılar. Hem bize hem açıklamalarında bunun NATO için de son derece faydalı olduğunu vurgulamışlardı.

Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin F-16 kararı olumlu bir adım VİDEO



"Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor"

En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile Bali'deki görüşmesinde, Biden, F-16 konusunda yönetiminin desteğinin tam olduğunu söylemişti. Kongrenin de rolü burada önemli. Kongrenin rolünün de olumlu olması gerekiyor.

Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bunu olumlu karşılıyoruz. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor. Yasanın onaylanması ve F-16 alımımız prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Herhangi bir şarta bağlı olduğu zaman, almamızın bir anlamının olmadığını da söylemiştik." ifadelerini kullandı.



