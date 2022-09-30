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- Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız” dedi.
- 30.09.2022 - 11:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırmasına somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız” dedi.