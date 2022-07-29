Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Kavala tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenlediği Alman mevkidaşı'na Osman Kavala konusunda tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Kavala konusunu Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.

Baerbock, Haziran ayı ortasında yapacağı ziyareti koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal etmişti.

Daha önceki planda olduğu gibi Yunanistan ve Türkiye'yi aynı tur kapsamında ziyaret eden Baerbock, sabah önce Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü Ardından Türkiye'ye gelen Baerbock, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

İkili görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock kameraların karşısına geçti.

"Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"

AİHM kararlarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan’a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir"



Çavuşoğlu, "Elbette Kavala davası hakkındaki yorumları kendi yorumlardır. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Ama Sayın Baerbock çıkıp Yunanistan’dan geldi. Çıkıp da yine basının önünde 14 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını hatırlatsaydı, daha çok saygı duyardım. Çünkü 14 senedir orada yaşayan Türk Halkının haklarındaki kararlar uygulanmıyor. Peki bütün bu mahkeme kararları diğer ülkelerde de var. Bunlar uygulanmazken, niye bir tek kişi, elbette insan hakları mahkemesine bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bu Osman Kavala içinde geçerlidir, A ve B ismi içinde geçerlidir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı serbest bırakma kararını uygulamıştır. Ama başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. Nitekim farklı suçlamalardan dolayı bir ceza almıştır. Mahkemelerin kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Buna itirazı olanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gider." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Kavala tepkisi VİDEO





"DAEŞ’le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz"

Çavuşoğlu, basın toplantısında "Terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak isterim. Suriye’de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. bugün tehdit oluşturuyorlar. Müttefiklerimizden beklentimiz, ‘terör kaygılarını anlıyoruz’ derken, sadece sözle değil katkı vermelerini bekleriz. DAEŞ’le mücadele etmek istiyorsanız sahaya inersiniz. YPG, DAEŞ’le mücadele etmiyor. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." dedi.

Alman Bakan Baerbock da tahıl anlaşması konusunda "Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan ağlamayı çok iyi bilir"

Alman mevkidaşının Yunanistan'daki açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ağlamayı çok iyi bildiğini ve propagandalarına kanılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yunanistan adaları silahlandırıyor"

"Bu adalar Yunanistan'a Lozan Paris Barış Antlaşması'yla verildi. Yunanistan bunları silahlandıramaz, deniyor. Ama Yunanistan bunu silahlandırıyor. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil. Biz mektup yazdık bunu anlattık. Uluslararası hukukla cevap veremiyor. Eğer suçluysa siz de haksızsın diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz.

"Almanya'nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz"



Her türlü istismarda, kol kırılır yen içinde kalır, diye bizde söz var. Bu tür anlaşmalarda Avrupa Birliği olarak önemli ülkeler olarak Almanya olarak biz bu konuda ne yapabiliriz diye bakmalısınız. Sayın Merkel döneminde Almanya dengeliydi. Biz üçüncü taraflara dengeli olun adaletli olun diyoruz. Yunanistan da bizim tarafımızı tutun, diyor. Maalesef başarılı da oluyor. Biz Almanya'nın dengeli tutumunun devam etmesini bekliyoruz. Bir ülke haksızken onun yanında olmak doğru olmaz."







