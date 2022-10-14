Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki enerji krizi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Putin’in doğalgaz önerisiyle ilgili "Avrupa’daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüşme sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu Putin’in doğalgaz önerisiyle ilgili "Avrupa’daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Avrupa'nın zayıflaması bizim de aleyhimize" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Biz, Avrupa’nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Avrupa’nın bu sorunlarının aşılmasında biz katkı sağlıyoruz ve sağlamak da isteriz.

Almanya ve İngiltere’de gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler var. Bir taraftan yatırımların yapılması lazım. İlave boru hatları lazım. Sonra arz talep meselesi var. Avrupa ve Batı Avrupa ülkeleri böyle bir projeden ne kadar gaz almaya hazır beraberce çalışmak lazım.

"F-16'ların Türkiye'ye verilmesi NATO'nun da yararına"

ABD yönetiminin ve Penatagon’un görüşü, F-16’ların Türkiye’ye verilmesinin sadece Türkiye’nin yararına değil NATO’nun da yararına olduğu yönünde.

Rusya Ukrayna savaşı

Türkiye’nin Rusya ile Batı’yı bir araya getirme girişimi olmadı. Geçmişte Zelenskiy ve Putin’in talebi üzerine Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirme çabaları oldu. Savaş ilerledi, ateşkes olasılığı azaldı ama yine çabalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag’da her iki tarafla da görüşmenin faydalarını anlatmaya çalıştı. Rusya ile angajman sayesinde tahıl anlaşmasının başarıyla sonuçlandırıldığını anlattı.

Yarın sadece bir ateşkes olmayacak. Bu eninde sonunda olacak ama adil olması lazım. Yarın bu noktaya gelindiğinde bu temaslar zaten olacak. Biz bu yönde her zaman katkı sağlarız ama şu anda somut bir girişimimiz yok.

"Ermenistan ile imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok"

Bizim Ermenistan ile şu anda imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağımızı konuşuyoruz ve adımları atıyoruz.

Bundan sonraki görüşmeler Türkiye ve Ermenistan’da olacak. Biz Ermenistan ile normalleşme konusunda samimiyiz. Tüm bu konularda da Azerbaycan ile münakaşa içinde ilerliyoruz."