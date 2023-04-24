Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

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ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha 'soykırım' ifadeleriyle gündeme geldi.

1915 olaylarına ilişkin asılsız ve kabul edilemez ifadelere imza atan Biden, "Bugün, Ermeni soykırımı sırasında kaybedilen hayatları anıyoruz ve asla unutmama sözümüzü yeniliyoruz." dedi.

Osmanlı'yı hedef alan Biden, ithamlarını "24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkilileri, İstanbul'da Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı." şeklinde sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.



Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez. Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.