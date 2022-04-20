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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken savaş yorumu

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken savaş yorumu

    CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya bağlı bazı ülkelerin Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesini istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 21:41
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 21:43
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

    Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna krizi, Türkiye-ABD ilşkileri, İsrail'in Mescid-i Aksa baskını ve gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

    "NATO içinde savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var"

    Ahmet Hakan, Bakan Çavuşoğlu'na, "Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bu kadar uzayacağını düşünüyor muydunuz?" diye sordu.

    Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenlerin olduğunu belirtti.

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken savaş yorumu

    "Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar"

    Çavuşoğlu konuyla ilgili, "İstanbul'daki görüşmelerden sonra savaşın bu kadar uzayacağını düşünmüyorduk. Bu savaşın devam etmesini isteyenler var. NATO'ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenler var. Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar. Olan Ukrayna'ya oluyor." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan dikkat çeken savaş yorumu #1

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan dikkat çeken savaş yorumu #2


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