Mevlüt Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu

Almanya'daki NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'na Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği soruldu.

Bunun üzerine Finlandiya ve İsveç'in terör örgütüne destek sağladığını belirten Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Müttefik olacak bir ülkenin PKK'ya destek vermemesi gerekiyor"

"Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor. İki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz."