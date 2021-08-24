Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'göç merkezi' açıklaması: Muhalefet teyit edebilirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,'Türkiye'de göç merkezi kurulacak' iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, muhalefetin yalan bilgiyi teyit etmemesini eleştirdi.

İngiliz medyası BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanı'nın makalesine yer vererek "Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacak" iddiasını ortaya atmıştı.

BBC Türkçe, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, haberi silerek okuyucular için özür metni yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündem olan yalan habere yönelik açıklamalarda bulundu.

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, BBC Türkçe'nin çarpıtma haberini paylaşan muhalefete tepki gösterdi.

"ÜLKEMİZE SALDIRDILAR"

Söz konusu haberin tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Zaten haberde bahsedilen sözler İngiltere Birleşik Krallığı Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. Bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi değerlendirerek bir taraftan ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı. Diğer taraftan da İngiliz hükümetine yönelik, onları hedef alarak açıklamalar yaptı.

"YALAN HABER ÜZERİNE ATLADILAR"



Gerçekten ben buna üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Gerçek olmayan bir haber üzerine atlayıp, yanlış biçime düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı.





"HABERİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDEBİLİRLERDİ"

Bu haberin doğru olup, olmadığını muhalefet çok kolayca teyit edebilir. Bu partilere baktığımız zaman geçmişte bakanlığımızda, değişik düzeylerde görev yapmış insanlar var. Bu kişilerin bilgiye kolayca ulaşabileceği yetenekleri var. Yetenekleri olmasa bile bakanlığa sorabilirler, biz de gerçekleri anlatırız. İyi niyetli olsalar bunu yaparlardı.

"BBC SİLDİ, GENEL BAŞKANLAR SİLMEDİ"

Hadi diyelim ki bana sormak istemediler, büyükelçimize sorabilirlerdi. Hadi kendi arkadaşlarına da güvenmediler İngilizlere sorabilirlerdi. Bu bilgilere erişebilecek kapasiteleri var. Ama bu yolu tercih etmediler. BBC hatasını anladı, tweeti sildi. Ancak o tweeti alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor, bunu nasıl izah edeceğiz."

Çavuşoğlu'ndan 'göç merkezi' açıklaması: Muhalefet teyit edebilirdi