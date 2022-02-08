Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'göçmen zulmü' çıkışı: Buna kim dur diyecek

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Edirne İpsala sınırında donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin konuşarak "Buna kim dur diyecek" ifadesini kullandı.

Bugün Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarında Yunanistan'ın göçmenlere yaşattığı zulme değindi.

Geçtiğimiz günlerde Yunan unsurlarının, geri iterek dondurucu soğukların yaşandığı Edirne İpsala sınırında ölüme terk ettiği 19 göçmeni hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi.

"BİZ İNSANLARI KIŞIN ORTASINDA YARI ÇIPLAK ORTADA BIRAKMIYORUZ"

Göçmenlere kapısını açan, göçmen barındıran ülkelere destek vermek gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman insanları geriye zorla göndermiyoruz veya insanları soğuk kışın ortasında yarı çıplak ortada bırakmıyoruz." dedi.

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"İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ BAŞINDA FİNLANDİYA GELİR, UMARIM UYARI YAPARSINIZ"

Yaşanan durumun izah edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu nasıl izah edilir. Kim dur diyecek buna? İnsan hakları savunucuları nerede? İnsan hakları savunucularının başında da Finlandiya gelir, biz bu konuda rahatsız değiliz ama Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ülkeye geleceğini söylediniz. Umarım bu konuda bir uyarı yaparsınız." diye konuştu.

"19 MASUM İNSANIN ÖLÜMÜNDEKİ SORUMLU YUNANİSTAN"

Yunanistan'ın insan haklarını açıkca ihlal ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şu sözlerle devam etti:

"Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor. Çok sayıda göçmeni geri itmeler, Yunanistan’ın botları delmesi yüzünden birçok göçmen hayatını kaybetti. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır.

"SESSİZ KALAN AB DE EN AZ ONLAR KADAR SORUMLU"

Burada Yunanistan kadar AB’nin de suçu var. Çünkü Türkiye bunun onda birini yapsa AB aşırı sert tepki verir. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor. Yunanistan AB’nin sınırlarını koruyormuş. AB’nin sınırlarını Türkiye koruyor. Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri desteklemek AB’nin savunduğu değerlerle kökten çelişiyor.

Bunların onda birini biz yapsak AB aşırı sert tepki verir. Sorumlusu Yunanistan ile AB ve göçmenleri görmezden gelen ülkeler. İş birliği önemli, bu göçmenlere nerede yaşarlarsa yaşasınlar yardımcı olmak lazım. Fakat burada göçmenlere karşı insanlık dışı davranışı kim yaparsa yapsın buna dur demek gerek."

