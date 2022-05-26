Mevlüt Çavuşoğlu: Büyükelçi konusunu karşılıklı değerlendireceğiz

İsrail ziyaretiyle ilgili konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçi kararı için mevkidaşıyla Türkiye'de yapacağı görüşmeyi işaret etti.

Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme süreci adım adım ilerliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün 15 yılın ardından İsrail'e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkedeki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu bugün de gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, hem İsrail temaslarına hem de ülke gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanın ana gündeminde 'karşılıklı büyükelçi atama' meselesi yer aldı.

"Türkiye'de karar vereceğiz"

Karar için ikinci görüşmenin beklendiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçi atama konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendireceğiz. Lapid en kısa zamanda geleceğini söyledi. Henüz tarih belli değil." ifadelerini kullandı.

"Gelecek adımları, iş birlikleri ele alındı"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile önce başbaşa daha sonra heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu,"Öğle yemeğinde de turizm ve bölgesel işbirliği bakanıyla bir araya geldik. İlişkilerin tüm boyutunu değerlendirdik. Gelecekte atmamız gereken adımları, özellikle ekonomik iş birliği ile ilgili konuları değerlendirdik. KEK mekanizmasının toplantısı gerçekleştirme kararı aldık. İsrail ile sivil havacılık görüşmelerine başlayacağız. Enerji de dahil olmak üzere birçok alanda potansiyel var burada. Öyle görünüyor ki İsrail'de Türkiye ile iş yapmak isteyen firma sayısı çok. Lapid iki devletli çözüme inanan bir siyasetçi. Hamas'ın da hem Filistin'de hem Ortadoğu sürecinde bir gerçek olduğunu bir aktör olduğunu siyasi bir aktör olduğunu da söyledik." dedi.

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