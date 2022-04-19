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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ırkçı yaklaşımla mücadele açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı yok, mücadeleyi sürdürmeliyiz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 13:02
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ırkçı yaklaşımla mücadele açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı yok. Kınama açıklaması yapmayıp, mücadeleyiz sürdürmemiz lazım" , "Irkçı saldırıların her türlüsüne karşı olmamız lazım," ifadelerini kullandı.

    Rusya-Ukrayna arasında 54'üncü güne girilen savaş hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Hangi tarafın teklifini diğer taraf kabul etti ya da etmedi bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna garantör ülke istiyor, biz Türkiye olarak bir taraftan Ukrayna ile ve ismi garantörlükte geçen ülkelerde iletişimdeyiz." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...


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