Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakan Ann Linde'ye 'Suriye'den çekilin' cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi Suriye konusunda uyaran İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin gözlerinin içine bakarak tepkisini gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, toplantı sırasında İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin 'Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz' şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

"SİZ KİMDEN ALDIĞINIZ YETKİYLE UYARIYORSUNUZ"

Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. Call on diyebilirsiniz tamam.

Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz? Biz her toplantıda Soçi Astana Cenevre toplantılarında ortaya çıkan İdlib'le ilgili tüm metinlerde bir şeyi vurguluyoruz: Suriye'nin toprak bütünlüğü.

Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lılara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta var mı böyle bir şey? Kimin adına uyarıyorsunuz ve neden o bölgelerden çekil diyorsunuz? Kürt kardeşlerimiz ve teröristler ayırt edersek ayrıştığımız konularda görüşlerimiz yakınlaşabilir."

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