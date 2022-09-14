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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Sakarya Meydan Muhaberesi tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 17:18
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Sakarya Meydan Muhaberesi tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diploması muhabirleriyle bir araya geldi.

    Çavuşoğlu toplantıda yöneltilen soruları yanıtlarken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Yunanistan'ın provokatif eylemleri ve kışkırtmaları nedeniyle yaşanan gerilimlerden sonra bir görüşme planının olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması. Önce Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşmamızı imzaladık. Sonuç olarak Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Ayrıca Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun tepkisi hatırlatıldı

    Gazeteciler Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a uyarılar yaptığı konuşmada 'Bir gece ansızın geliriz' çıkışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen tepki hatırlatıldı.

    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Yunanistan'ın provokasyonları karşısında kararlılık mesajı ile birlikte gösterdiği tepkiyi eleştirerek, "Yok ‘Bir gece gelirim’, yok ‘Sabaha gelirim’, ‘Vay ben gelirim…’ Davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin. Tıpkı Ecevit gibi…" ifadelerini kullanmıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Kılıçdaroğlu na Sakarya Meydan Muhaberesi tepkisi #1

    Çavuşoğlu cevapladı

    Çavuşoğlu da soruya cevaben Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı Sakarya Meydan Muharebesi gafını hatırlattı.

    Kılıçdaroğlu, dün Sakarya'da partililerle bir araya geldiği toplantıda, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden akan nehirden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin bugünkü Sakarya ili içerisinde yapıldığını sanarak açıklamalarda bulunmuştu.

    Sakarya Meydan Muharebesi'nin bugünkü Sakarya ili içerisinde yapıldığını söylemişti

    Kılıçdaroğlu, "Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir." demişti.

    Çavuşoğlu tepki gösterdi

    Bu sözleri hatırlatan Çavuşoğlu, soruyu "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum." şeklinde cevapladı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Kılıçdaroğlu na Sakarya Meydan Muhaberesi tepkisi #2

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Kılıçdaroğlu na Sakarya Meydan Muhaberesi tepkisi #3


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