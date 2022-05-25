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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.
    • 25.05.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:16
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor.

    Çavuşoğlu, Ramallah’ın ardından Kudüs'e geçti.

    Halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı

    Burada Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    İHA'ya göre Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret VİDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret #1

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret #2


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