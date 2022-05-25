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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.
- 25.05.2022 - 16:16
- Güncelleme : 25.05.2022 - 17:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor.
Çavuşoğlu, Ramallah’ın ardından Kudüs'e geçti.
Halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı
Burada Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İHA'ya göre Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa’yı ziyaret VİDEO