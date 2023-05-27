Mevlüt Çavuşoğlu'ndan muhalefete: Bunların siyaseti bu; ilkesizlik ve tutarsızlık Seçime saatler kala vatandaşlarla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya programında muhalefeti eleştirdi. Çavuşoğlu, "Daha dün Kandil'den selam alanlar, bugün milliyetçilikten dem vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye yarın akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek.

Bu kapsamda yurt genelinde hummalı çalışmalar sürüyor.

Milyonlar ya 20 yılda hayal olan projeleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek ya da HDP ile anlaşarak Kandil'den desteğin yağdığı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek.

Bu süreçte adaylar kadar partili isimler de vatandaşlarla bir araya gelerek oy çağrısında bulunuyor.

Dışişleri Bakanı ve AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da bu kapsamda Antalya’ya ziyaret gerçekleştirdi.

"Van'da başka konuşuyorlar. Antalya'da milliyetçilik taslıyorlar"

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, muhalefeti eleştirdi.

Bunların siyaseti bu; ilkesizlik ve tutarsızlık. Dün ak dediğine bugün kara diyorlar. Antalya'da başka konuşuyorlar, Van'da başka konuşuyorlar. Antalya'da milliyetçilik taslıyorlar, Van'da, dişe diş kana kana seninleyiz Öcalan naraları atıyorlar CHP'nin mitinginde, Türk bayrakları yerlerde. Onun yerine PKK'nın paçavraları var. Daha dün Kandil'den selam alanlar, bugün milliyetçilikten dem vuruyorlar.

Ne olmuştu

Seçimin ikinci turuna sayılı günler kalan ilk turda ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Ardından ittifakın diğer ortağı Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise, aylarca eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı.

Bunun üzerine ilk tur öncesi HDP'nin desteğini alarak PKK elebaşlarının oy çağrısında bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun, Özdağ'ın desteğinin ardından söylemlerini değiştirerek milliyetçi bir tavır sergilemesi tepki çekti.