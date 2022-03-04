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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı sonrası açıklamalar

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşma yapan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ara buluculuk çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:55
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı sonrası açıklamalar

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

    İki ülke için Türkiye'de ara bulucukluk çağrısı yapan Mevlüt Çavuşoğlu, tarafları bakanlar düzeyinde bir noktada buluşturmayı hedefliyor.

    Mevlüt Çavuloğlu'nun açıklamalarında satır başları:

    Türkiye'nin kararlığı ve savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar ortada. Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz.

    TÜRK VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR

    Dün itibariyle Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşın tahliyesi gerçekleşti. Birkaç gün önce Odessa'daki vatandaşlarımıza 'Oradan ayrılın' çağrısında bulunduk, her gün oradan da tahliyeler gerçekleşiyor. Önümüzdeki süreçte çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

    İki tarafla da iletişimimiz devam ediyor. Kuşatılmış bölgelerdeki vatandaşlarımızı Rusya üzerinden tahliye etmek için çalışmalarımız sürüyor. Umarım en kısa planımız işler, gayretlerimizi devam ettireceğiz.

    Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye etmek için yoğun çalışmalarımız sürüyor.

    Rus tarafıyla da askerler düzeyinde temasımız devam ediyor.

    "HAVA SAHAMIZI AÇIK TUTUYORUZ"

    ABD ile gündemimizde ikili konular da var, Ukrayna'daki durum da görüşülecektir. Hava sahamızı açık tutuyoruz.

    Sadece Türkiye açısında değil yaptırımı uygulayan ülkelerin vatandaşları açısından da hava sahasın açık tutuyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...


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