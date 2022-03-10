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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Rusya - Ukrayna zirvesi değerlendirmesi

    Bakan Çavuşoğlu, üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:36
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Rusya - Ukrayna zirvesi değerlendirmesi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısının ardından konuştu.

    Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

    PUTİN-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

    Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın görüşmesinin ardından, Putin ve Zelenskiy arasında görüşme gerçekleştirilmesinin gündeme geldiğini belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları aktardı:

    DİPLOMASİ VURGUSU

    "Ukrayna'da akan kanın, gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durdurulması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz.

    "SAVAŞLARIN GALİBİ OLMAZ"

    Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu savaşın devam etmesi halinde ise kaybedenin en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve zarar görür.

    ÇABALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRARAK DEVAM ETTİRDİK

    Bu anlayışla 24 Şubat'ta, yani Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra da sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettirdik.

    ERDOĞAN'IN PUTİN VE ZELENSKY İLE GÖRÜŞMELERİ

    Bu süreçte her iki tarafla gerçekten yoğun temaslarımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

    Aynı şekilde ben de mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Tarafların ülkemizde bir araya gelmeleri için bir davette bulunduk. Her iki tarafın da kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik."

    Ayrıntılar gelecek..


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