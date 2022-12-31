Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temas değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mevkidaşı ile ocak ayında görüşebileceklerini söyledi.

Türkiye ve Suriye arasıda 11 yıl sonra ilk temas Moskova'da gerçekleşmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu görüşme Türkiye'nin bölgedeki yeni süreci açısından büyük önem taşıyor.

İkinci görüşme ocakta

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak için Brezilya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulunurken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Çavuşoğlu görüşmede Rusya, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının katılacağı üçlü görüşmenin ayrıntılarının ele alındığını aktardı.

Buna göre, görüşme ocak ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek.

Görüşme için yer henüz net değil

Görüşmenin yerinin nerede olacağının belli olmadığını belirten Çavuşoğlu, Moskova dışında üçüncü bir ülkede de görüşmenin olabileceğini ifade etti.