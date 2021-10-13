Suriye'ye operasyon sinyali veren Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'yla imzalanan mutabakatlara uyulmadığı için Türkiye'nin kendi göbeğini kendi kesmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuoğlu, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyona gireceğine dair sinyal verdi.

Suriye'den Türkiye'ye gelen terör saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın "Artık tahammülümüz kalmadı." ifadelerine atıf yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapması gerekenin kendi göbek bağını kendi kesmesi olduğunu söyledi.

"KENDİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Son dönemlerde Suriye'nin kuzeyinden gelen saldırıların artmasına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın da mutabakatlara uymadığını dile getirerek, "Bunlar da sözünde durmuyor. Kendi güvenliğimiz için biz gerekeni yapacağız.

Burada aslında PKK/YPG'ye yönelik yapacağımz her hamle, tıpkı DEAŞ'a yapıldığı gibi Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü için de önemli.

Önce DEAŞ Suriye'yi tamamen ele geçirmek istedi, tamamen ele geçiremeyince bölmek istedi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE BİZİM MÜDAHALELERİMİZ DESTEK SAĞLIYOR"

Biz de Suriye içinde özellikle 3 binden fazla terörist etkisiz hale getirdik. Aynı şekilde PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bizim müdahellerimiz destek sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon sinyali VİDEO



"ABD VE RUSYA, SÖZLERİNDE DURMADI"

Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın bölgedeki rollerini samimi oynamadığını aktararak, "Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nı da başlattıktan sonra ve diğer harekatlardan sonra, özellikle kuzey doğu Suriye bölgesinde ABD ve Rusya'yla mutabakatlara varmıştık

Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki PKK'lıları da bu bölgeden uzaklaştıracaklardı.

Bu sözler maalesef tutulmadı. Bu bölgede sivillere ve bize yönelik yapılan saldırılarda da Rusya ve ABD'nin sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Bu teröristler burada olmaya devam ettiğine göre bizim yapmamız gereken de kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir.

"BURADA SAMİMİYETSİZLİK APAÇIK ORTADADIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu. Gerekeni yapacağız. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Şimdi ABD açıklama yapıyor. Müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor? E sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun sonra da kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır." dedi.

"PKK/YPG, ÇOCUK KATİLİ OLARAK DAMGAYI YEMİŞ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

"PKK/YPG terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeyinde saldırıları artırdığını görüyoruz.

Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar. Çocukları, bebekleri katlettiler. Zaten PKK/YPG, çocuk katili olarak damgayı yemiş bir terör örgütüdür. 7 Ekim'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yine bir askerimiz şehit oldu. 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu.

Sonra bu harekatları başlatmadan önce biliyorsunuz terör örgütü Suriye'nin bu bölgesinden bizim topraklarımıza havan topları gibi araçlarla saldırıyorlar. Son zamanlarda bu tür saldırılar da görmeye başladık. Şimdi bu PKK ve YPG terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzilleri aşağı yukarı 30 kilometredir."