Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in zulmü karşısında gerekli temasları diğer ülkelerle hemen başlattıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklamalarda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili "Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" diyen Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in zulmü karşısında gerekli temasları diğer ülkelerle hemen başlattıklarını belirtti.

"KINIYORUZ AMA ÜMMET ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR"

"Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in bu saldırıları karşısında sessiz kalamazdık. Gerekli temaslarımızı başlattık. Filistin Dışişleri ile sürekli temas halindeyiz. Güçlü bir şekilde kınama yetmiyor. Tedbirler de almamız gerekiyor.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama VİDEO

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"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI KORUMAMIZ LAZIM"

Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, siyasi düzeyde ele alınması gerektiğini söyledik. Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması konusu da gündeme geldi.

"BM GENEL KURULU'NDA İNŞALLAH BİR KARAR ÇIKARTACAĞIZ"

Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda inşallah bir karar çıkartacağız. Bayramdan sonra İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı yapacağız. Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."



