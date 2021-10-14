Bakan Çavuşoğlu, Taliban ile görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu açıklamalarında, Taliban'a tavsiyelerde bulunulduğunu söyledi.

Afganistan’da başkent Kabil’e girilmesinin ardından yönetimi devralan Taliban, bugün temaslarda bulunmak üzere başkent Ankara'ya geldi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Afganistan'daki son durumlar, göç, ekonomi ve kadınların sosyal hayattaki yeri konularının üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban ile görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

"Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık. Şu andaki Taliban yönetimiyle iletişim halinde olmayı uluslarası topluma anlatıyoruz.

"AFGANİSTAN EKONOMİSİNİN ÇÖKMEMESİ GEREKİYOR"

Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomimisinin çökmemesi gerekiyor. Angajman çerçevesinde insani yardımların ulaştırılması gerek.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Taliban görüşmesine ilişkin açıklama VİDEO





TALİBAN'A TAVSİYELER

Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği için kapsayıcı olunması gerektiğini ifade ettik. Taliban dışındaki etnik grupların yönetime dahil edilmesi konusunda bilgi paylaştık.

Kadınların iş hayatına katılması ve çocukların eğitimleriyle ilgili tavsiye paylaştık. Özellikle sağlık sektöründe kadınların iş hayatına döndüğünü söylediler.

EKONOMİK VE İNSANİ KONULARDA YARDIM RİCASI

Düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kere daha anlattık. Kendileri de ekonomi ve insani konularda yardımlarımızı rica ettiler.

AFGAN GÖÇMENLER

Çok sayıda Afgan göçmen birçok ülkede var. Bunların bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. İlave bir göç akımı konusundaki hassasiyetlerimizi de görüştük."



