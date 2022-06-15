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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili soru sorarken 'Turkey' ifadesini kullanan muhabiri "Türkiye demek istediniz heralde" diyerek uyardı.
    • 15.06.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 20:10
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ve İrlandalı mevkidaşlarıyla Ankara'da bir araya geldi.

    Üç bakan görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Soru cevap sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin veto kararını soran gazeteci 'Turkey' ifadesini kullandı.

    'Turkey' diyen muhabire uyarı

    Bunun üzerine muhabiri uyaran Çavuşoğlu "Türkiye demek istediniz heralde" dedi.

    Muhabir "Elbette" yanıtını vererek sorusunu 'Türkiye' diyerek yeniden sordu.

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Turkey' diyen muhabire uyarı VİDEO

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Turkey diyen muhabire uyarı #1

    "Bir müzekere olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor"

    Bunun üzerine soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Endişelerimizi de beklentilerimizi de hem NATO'ya hem iki ülkeye açık bir şekilde ilettik.  Bize gönderilen belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğunu söyledik. Bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor. Bunu NATO Genel Sekreteri'ne söyledik. Ne zaman diye sorulmaz, çünkü bu ülkeler bizim beklentimizi karşılyacaklar, top şuan da onlarda." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Turkey diyen muhabire uyarı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Turkey diyen muhabire uyarı #3

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Turkey diyen muhabire uyarı #4


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