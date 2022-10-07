Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yangında en çok zarar gören mahalleye ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yangında en çok zarar gören mahalleye ziyaret

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde geçen yıl 10'uncu günde söndürülen, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında en fazla zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti.

Antalya Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanıp, teslim edilen evlerden birinde, afetzede Mithat Akça ve Ünal Akça'ya misafir olan Bakan Çavuşoğlu, aile fertleriyle görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, köy konağında mahalleli ve bölgedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette Antalya Valisi Ersun Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yer aldı.

Yöneticilerle görüştü

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra kent merkezindeki düğün salonunda düzenlenen toplantıda ilçe teşkilatı yöneticileriyle görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Manavgat Gençlik Merkezi'nde 'Çay Bizden Sohbet Sizden' adlı söyleşiye katılan Bakan Çavuşoğlu, merkezdeki 100 gençle sohbet etti.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yangında en çok zarar gören mahalleye ziyaret VİDEO

