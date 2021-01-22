Temaslarının ardından Brüksel'de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi AB’nin sözü, mutlaka hayata geçmeli” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi tamaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'te bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde birçok konu hakkında açıklama yapan Çavuçoğlu, vize serbestisi konusunu da değerlendirdi.

Gerekli 72 kriterden 66'sının yerine getirildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, vize serbestisinin mutlaka hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mevlüt Çavuştoğlu Brüksel'de: Vize serbestisi adımı bekliyoruz VİDEO

"MUTLAKA HAYATA GEÇMESİ LAZIM"

Gerekli 66 kriterin yerine geritildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Vize serbestisi AB’nin bir sözüdür. Bu vize serbestisinin de mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. Elbette bunun için 72 kriter vardı. Biz geçen yıla kadar 66 tanesini yerine getirmiştik. Sadece 6 tane kalmıştı. Buraya gelmeden önce arkadaşlarımızla şöyle bir gözden geçirdik. Şu anda 4 kriter kaldı. Ama o geri kalan kriterlerde de bazı kelimelerde anlaşmazlık var. Bana göre bu siyasi sebepten. Yani bu vize serbestisi, içinde bulunduğu şartlardan dolayı hayata geçirmek istemeyen Avrupa ülkelerinin etkisiyle, komisonun katı tutumu sayesinde gerçekleşmedi. Ama bu konularda biz gerekli adımları atıyoruz ve atacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

GÜMRÜK BİRLİĞİ

"Avrupa Birliği'nin de bizden beklentileri olabilir. Geçmişte olduğu gibi, Türkiye her zaman sözlerini yerine getirir.

AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini hepimiz biliyoruz. Örneğin, 5 sene önceki göç mutabakatı sadece kaçak göçle ilgili değil, Türkiye-AB ilişkilerinde çok önemli unsurları vardı. Bunlardan biri gümrük birliğinin güncellenmesi.

Terörle mücadele konusunda daha iyi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Yine aB ile Türkiye arasında ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için üyelik sürecinin de öldürülmemesi gerekiyor.

Türkiye, bize bildirilen açılış ve kapanış kriterlerini yerine getirmeye her zaman hazırdır. Ama meselenin siyasi olduğunu herkes biliyor. Benzer nedenlerle Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya herhangi bir tarih verebilmiş değiller.

Bugün Avrupa'da artan ırkçılıkla mücadeleyi de birlikte yapmamız gerekiyor. Bu tırmanış AB ülkeleri içinde ciddi sorun.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz. Şubat sonu Mart başında Kıbrıs konusunda iki taraf, 3 garantör ülke ve BM, New York'ta bir araya gelecek. Avrupa Birliği bu toplantılara gözlemci olarak katılmak istiyor.

Avrupa Birliği, KKTC'yi tamamen ihlal etti, hiç temas olmadı. AB, Türk tarafının haklarını yok saydı. Bu güvenin tekrar kazanılması gerektiğini ilettik.

Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu teklifte bulunmuştu. Bu konferansı nasıl gerçekleştirebileceğimizi de iki günlük görüşmelerimizde ele aldık.

"ÇOK FAYDALI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

AB liderleri ile yaptığımız görüşmelerde, atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Parlamentodan önemli kişilerle görüştük. Çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik.

İki gündür gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, tüm muhattaplarımdan pozitif bir yaklaşım gördüm. Umarım somut adımlarla bu süreci daha olumlu bir hale getiririz.



Türkiye-AB ilişkilerinin önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Sorunların kısa sürede çözülmeyeceğinin de herkes farkında.

Bir yol haritasını belirleyerek, birlikte çalışarak bu süreci devam ettirme konusunda bir kararlılık var. Artık anlaşma yaparız, sonra uygulamasına bakarız yaklaşımının da faydalı olmayacağını söyledik.



Yunanistan'ın özellikle Arnavutlıuk ve diğer ülkelerle İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma arzusu yeni değil. İyon Denizi'nin Ege ile bir bağlantısı yok. Orada karasularını 12 mile çıkarmaları, Ege Denizi'nin statüsünü etkilemez. Dolayısıyla bizi de etkilemez.

Bu müzakerelerde Ege ile ilgili bazı açıklamalar oldu. AB nezdinde de bunun fark edildiğini gördüm. Bunun Yunanistan'a bir faydası yok. Ege'deki karasuları konusunda Türkiye'nin pozisyonu değişmemiştir. Aynı kararlılığı tüm iktidarlar sürdürmüştür. Çünkü bu milli bir meseledir.



Şahsi dostum ama Nikos Dendias'ın yaptığı açıklama yanlıştır. Bu süreçte bile Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam etti. Denizin altında kablo döşeme faaliyetleri, sürekli tatbikat yapma isteği. Durup dururken NAVTEX ilan edip, hiçbir faaliyet yapmıyorlar. Biz de devam edelim istiyorlar.

İstikşafi görüşmeler Pazartesi başlayacak. Biz ön koşulsuz şekilde başlamaya hazır olduğumuzu en başından söylemiştik. Umarım anlamlı görüşmeler olur. Ama provokasyonların Yunanistan'a da bir faydası olmaz.

DOĞU AKDENİZ KONUSU

Kıbrıs konusunda diğer muhattaplarımızla da bu konuyu ele aldık. Yapılacak konferansa biz herkesin katılmasını istiyoruz. Tüm Akdeniz ülkeleri katılsın dedik. Doğu Akdeniz'de şirketi olan ülkeler de katılabilir dedik. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Kıbrıs'ta da iki toplum arasında hak paylaşım mekanizması kurulmasını istiyoruz.

Doğu Akdeniz'le ilgili bir toplantıya Kıbrıs'ın her iki tarafının katılması doğru olan. Hakça paylaşım konusunda Rum Kesimi'nin muhattabı KKTC'dir. Biz onu tanıyoruz, bunu tanımıyoruz gibi bir yaklaşım olmaması lazım.

Sayın Cumhurbaşkanımızın davetini dün Von der Leyen'e tekrar aktardık. Bir tarih de önerdik. Tarih henüz belirlenmedi. Ama hem Komisyon hem Konsey Başkanı, Türkiye'ye bir an önce gelmek istediklerini söylediler."