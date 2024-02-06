Mezarlıklarda sabahladılar: Depremde hayatını kaybedenler anılıyor Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yakınlarının mezarlarına gelen vatandaşlar, sabaha kadar bekledi, gözyaşı döktü.

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AA

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden 11 il etkilendi ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ise sabaha kadar mezarlıkların başında, sevdiklerini andı.

Sabaha kadar mezarlıkta beklediler

Sevdiklerinin mezarı başına gelenler, sabaha kadar ayrılmadı. Kimisi Kur'an okurken kimisi ise sabaha kadar dua etti.

Ayrıca, depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk bayrakları ile donatıldı.

Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikilirken depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)