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Haber Merkezi

Yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Karada olduğu kadar hava savunma alanında da başarılarıyla konuşulan Türk Hava Kuvvetleri'ne 64 yeni pilot daha katıldı.

Eğitimlerini tamamlayarak mezun olan pilotlar İzmir Çiğli’deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde mezuniyet belgelerini aldılar.

"PİLOTLARIMIZA MEZUNİYET BELGELERİ VERİLEREK BRÖVELERİ TAKILDI"

Konuya ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, düzenlenen törenle birlikte pilotların brövelerinin takıldığı belirtilerek şu ifadelerde bulunuldu:

Uçuş eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 64 subayımız için İzmir Çiğli’deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Pilotaj Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde, pilotlarımıza mezuniyet belgeleri verilerek bröveleri takıldı.

"HAVA GÖTERİLERİ VE GELENEKSEL TÖREN GEÇİŞİ İCRA EDİLDİ"

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 32'nci Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya’nın katıldığı törende hava gösterileri ve geleneksel tören geçişi icra edildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak genç pilotlarımızı yürekten kutluyoruz.

AİLELERİNİN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Törene mezun pilotların aileleri de katılım gösterdi.

Evlatlarıyla büyük gurur duyan ailelerin sevinçleri kameralara yansıdı.

Mezun pilotların aileleriyle bir araya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı.