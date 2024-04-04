MGK bugün Beştepe'de toplanıyor Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Masada bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları olacak.

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Yerel seçimler geride kaldı.

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün iki aylık aranın toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek.

Milli Güvenlik Kurulu bu yıl ikinci kez toplanırken, gündemi ise yoğun olacak.

İlk başlık: Terörle mücadele

Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantının ilk başlığı terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere saldırıları

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.

Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

F-16 tedariki için yürütülen süreç

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

'Kırmızı Kitap' güncellenmesi

Ve Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar.

Yıl bitmeden MGK'nın onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.

Nedir bu kırmızı kitap?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Kırmızı Kitap, Türkiye’de 1982 Anayasası ile oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından hazırlanmıştır.

Devletin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi olarak da bilinen ve kamuoyunda “gizli anayasa” olarak adlandırılan bir belgedir.

Devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyar ve devletin devamı için milli faaliyetlerin planlı ve belirlenmiş esasları içerir.

Kırmızı Kitap, gizliliği nedeniyle kamuoyunda bu isimle anılmaktadır.

Son olarak Eylül 2019'da güncellenmişti

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.