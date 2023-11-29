MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda ana başlıklar Gazze'deki son durum, Filistin'e insani yardımlar, terörle mücadele operasyonları ve Kafkasya'daki gelişmeler olacak.

AA & Ensonhaber

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları yer alıyor.

MGK'da "Gazze" gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek.

Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

Kafkasya'daki gelişmeler

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadele

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.