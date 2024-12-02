MGK salı günü toplanıyor! Gündem: Suriye

Haber Merkezi

Yılın son MGK’sı kritik başlıkları ele almak üzere salı günü toplanıyor.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde Suriye’deki son durum var.

MASADAKİ KONULAR BELİRLENDİ

Heyet Tahrir Şam tarafından Halep’e dönük başlatılan operasyonun ardından, bölgede tansiyon yüksek. Suriye'de yaşanan gerginlik ve Türkiye'ye başta göç olmak üzere olası etkileri masada olacak. Türkiye’nin bu ihtimale karşı alacağı tedbirler MGK’da değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimler de kurul mesaisine dahil.

ABD'DEN OLAN ALINACAK F-16 DA GÜNDEMDE

ABD’den alınacak 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması hususları da MGK’da mercek altına alınacak.

'YAPAY ZEKA' KIRMIZI KİTABA GİREBİLİR

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi beklenirken, tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.