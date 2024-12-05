MGK toplanıyor: Ana gündem Suriye

AA

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak.

Toplantının ana gündem maddesinin Suriye'deki çatışmalar olması bekleniyor.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER, OLASI GÖÇ TEDHİDİ

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.

TERÖR OPERASYONLARI DA MASADA

MGK'nın bir diğer gündemi terörle mücadele operasyonları.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

F-16 GÜNDEMİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENECEK

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor. Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.