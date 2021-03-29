MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılı ikinci MGK toplantısında hangi konular ele alınacak?

MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılı ikinci MGK toplantısında hangi konular ele alınacak?

MGK toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 yılının ikinci Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda hangi konuların ele aınacağı araştırılıyor. Peki, MGK toplantısı ne zaman?

2021 yılının ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda; Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Peki, MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılı ikinci MGK toplantısında hangi konular ele alınacak? İşte, detaylar...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Mart 2021 tarihinde yani yarın toplanacak.

2021 yılının ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olduğu düşünülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile birlikte Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konular arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.