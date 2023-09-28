MGK, yeni komuta kademesi ile bugün toplanacak MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yeni görevlerine atanan Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının da ilk kez katılacağı toplantıda, terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmeler masada olacak.

ensonhaber.com Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Ana gündem terörle mücadele Bir önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren MGK, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden gelişmeleri ele alacak.

Masada yer alacak konular içerisinde terörle mücadele, ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak. Bölgesel gelişmeler de masada olacak Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor. Türkiye’nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC’nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor. Orgeneral Gürak ilk kez toplantıda yer alacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.