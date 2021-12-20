MGM: Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada, sıcaklığın salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği ifade edildi.

MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE YÜKSELECEK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredecek.