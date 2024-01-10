MHP 14 ilin adayını açıkladı: İşte isim isim adaylar...

Yerel seçimler için takvim işliyor...
Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.
59 ilde iş birliği
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için iş birliği yapması bekleniyor.
55 isim açıklandı
MHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.
Mersin ve Manisa adayları belli oldu
Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.
12 ilde adaylar belli oldu
MHP'nin AK Parti ile ayrı ayrı seçimlere girileceği 12 ilde de isimler belli oldu.
12 il ve adaylar
Amasya - Bayram Çelik
Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt - Hükmü Pekmezci
Çankırı - İsmail Hakkı Esen
Erzincan - Bekir Aksun
Karabük - Rafet Vergili
Karaman - Savaş Kalaycı
Kastamonu - Yüksel Aydın
Kütahya - Alim Işık
Nevşehir - Adnan Doğu
Niğde - Hamdi Doğan
Osmaniye - İbrahim Çenet
41 ilçe başkan adayı
MHP 14 ilin yanı sıra büyükşehir belediyelerinde yarışacağı 41 ilçe belediye başkan adayını da açıkladı.
İstanbul
Beşiktaş - Serkan Toper
Silivri - Volkan Yılmaz
Adana
Çukurova - Firdevs Cingözler
Feke - Ahmet Şener
İmamoğlu - Mehmet Aydın Kangur
Karaisalı - Bekir Şimşek
Karataş - Necip Topuz
Kozan - Mustafa Atlı
Pozantı - Ali Avan
Saimbeyli - Vedat Cengiz
Sarıçam - Bilal Uludağ
Yumurtalık - Aydın Kütükoğlu
Mersin
Anamur - Hidayet Kılınç
Bozyazı - Mustafa Çetinkaya
Çamlıyayla - Ali Rıza Genç
Erdemli- Mustafa Kara
Gülnar - Fatih Önge
Mut - Volkan Şeker
Silifke - Sadık Altınok
Tarsus - Mahmut Tat
Toroslar - Ali Öz
Aydın
Efeler - Burak Pehlivan
Germencik - Halit Germen
Karacasu - Mehmet Erikmen
Söke - Tekin Yavuz
Ankara
Etimesgut - Enver Demirel
Gölbaşı - Ramazan Şimşek
Kalecik - Erdal Dal
Polatlı - Levent Çağlancı
Antalya
Alanya - Adem Murat Yücel
Demre - İbrahim Oğuz
Gazipaşa - Mustafa Aksoy
Balıkesir
Gömeç - Kazım Arslan
Bursa
Yenişehir - Davut Aydın
Denizli
Çal - Feti Akcan
Honaz - Ali Semerci
Erzurum
İspir - Ahmet Coşkun
Olur - Vedat Ergün
Uzundere - Sinan Aydın
Eskişehir
Çifteler - Kadir Bıyık
Seyitgazi - Erhan Erdem
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