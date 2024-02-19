MHP aday listelerini seçim kurullarına teslim etti

ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Feti Yıldız açıklama yaptı.

MHP adaylarını sundu

Yıldız, yerel seçimlere ilişkin aday listelerinin seçim kurullarına teslim edildiğini bildirdi.

Yıldız, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yetkilendirilen dava arkadaşlarımız, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklenmeden, İlçe Başkanlıklarımız, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, İlçe Seçim Kurullarına, Büyükşehirlerde ise İl Başkanlarımız Büyükşehir Belediye Başkanı adayı listelerini İl Seçim Kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında, teslim etmişlerdir.