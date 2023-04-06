MHP aday listesi açıklandı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.
Seçimlere kısa bir süre kala, ittifaklarda milletvekili listeleri netleşiyor.
Cumhur İttifakı üyesi MHP'nin merakla beklenen milletvekili aday listesi belli oldu.
81 ilde kendi logosuyla ve listesiyle seçime girme kararı alan MHP, milletvekili aday listesini 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.
Bahçeli Osmaniye 1. bölgeden aday oldu
Açıklanan listeye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de 1. sıradan aday oldu.
Ankara 1.bölge adayları
Ankara 1. Bölge 1. sıradan Mevlüt Karakaya, 2. sıradan Önder Kahveci, 3. sıradan Eyyüp Yıldız, 4. sıradan İbrahim Çiftçi, 5. sıradan Oğuz Yılmaz, 6. sıradan Levent Çağlancı, 7. sıradan Şeniz Sezgin, 8. sıradan Yiğit Yılmaz, 9. sıradan Sultan Polat, 10. sıradan Funda Gülerer, 11. sıradan Murat Karakurt, 12. sıradan Ahmet Karagöz, 13. sıradan Adnan Yirik aday gösterildi.
İşte listede yer alan isimler..
ADANA
1 MUHARREM VARLI
2 AYŞE SİBEL ERSOY
3 MUSTAFA İZGİOĞLU
4 FİRDEVS CİNGÖZLER
5 ALEV ATAŞ
6 UĞUR ÖZTÜRK
7 BÜNYAMİN AVCI
8 YUSUF BAŞ
9 ADEM GÜNDOĞAN
10 AHMET REHA YERLEŞEN
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ
12 HAKAN UYKIZ
13 ATİLLA DUYGUN
14 MAHMUT TÜLEK
15 TUFAN BİLEN
ADIYAMAN
1 İSMAİL GÜMÜŞ
2 FEVZİ ÖZTÜRK
3 AHMET BİLGİÇ
4 ASİYE BULUNDU
5 SIRAÇ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK
2 YÜCEL GENÇ
3 MEHMET EMRE DEMİRAL
4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN
5 İSMAİL AYDOĞUŞ
6 MUSTAFA GÜLLÜ
AĞRI
1 SALİH EMİR MUTLUER
2 YASİN ÖZYALÇIN
3 KAHRAMAN HANBABA
4 İBRAHİM ARPACI
AMASYA
1 MEHMET SARI
2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ
3 MURAT SUŞEHİRLİ
ANKARA 1. BÖLGE
1 MEVLÜT KARAKAYA
2 ÖNDER KAHVECİ
3 EYYÜP YILDIZ
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ
5 OĞUZ YILMAZ
6 LEVENT ÇAĞLANCI
7 ŞENİZ SEZGİN
8 YİĞİT YILMAZ
9 SULTAN POLAT
10 FUNDA GÜLERER
11 MURAT KARAKURT
12 AHMET KARAGÖZ
13 ADNAN YİRİK
ANKARA 2. BÖLGE
1 SADİR DURMAZ
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR
3 NEVİN TAŞLIÇAY
4 AHMET SELİM YURDAKUL
5 CENGİZ ŞAHİN
6 TARKAN TOPER
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8 İLKAY UYAR KABA
9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10 YUSUF TANIK
11 LEVENT UĞURLU
ANKARA 3. BÖLGE
1 YAŞAR YILDIRIM
2 ERKAN HABERAL
3 SEÇKİN ODABAŞI
4 FATİH ÇETİNKAYA
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6 HAYRİYE AYDIN
7 ERDİNÇ ÖLMEZ
8 YAŞAR YUKARIKIR
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN
10 HÜSEYİN YILMAZ
11 UĞUR SADIK
12 ÖZNUR ÖZEN
ANTALYA
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN
2 HİLMİ DURGUN
3 MUSTAFA AKSOY
4 YUSUF KELLELİ
5 FERHAT SARIBEK
6 İLKNUR FİDAN
7 OĞUZHAN ÇELİK
8 YAVUZ ÇAĞLAR
9 SERKAN ÖZTÜRK
10 ALİ ÇETİN
11 HAYATİ PEKER
12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
13 İDRİS ÖZCAN
14 AHMET ALİ COŞKUN
15 MEHMET ALİ YALÇIN
16 MUSTAFA DORUATLI
17 KUTLUHAN TOZOĞLU
ARTVİN
1 METE HAN ÖZKAN
2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU AYDIN
1 DENİZ DEPBOYLU
2 BURAK PEHLİVAN
3 YUSUF KEREMİT
4 BURHAN UÇAŞ
5 ETEM YEŞİLYURT
6 ÇETİN DURMAZ
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
8 CENGİZ ATASEVEN
BALIKESİR
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL
2 HARUN ALGÜL
3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
4 ABDULLAH SARBAY
5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
6 NİHAT GEZERGİÇ
7 AYTEN SAK
8 ÖZKAN ÖZTÜRK
9 CEM KIVILCIM
BİLECİK
1 İBRAHİM BAĞ
2 TACETTİN GÜVEN BİNGÖL
1 METİN KESKİN
2 MUHAMMED KÖSE
3 EKREM ÇİFÇİ BİTLİS
1 GÖKHAN İDİZ
2 OSMAN GÜLSAR
3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI
BİNGÖL
1 METİN KESKİN
2 MUHAMMED KÖSE
3 EKREM ÇİFÇİ BİTLİS
1 GÖKHAN İDİZ
2 OSMAN GÜLSAR
3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI
BOLU
1 İSMAİL AKGÜL
2 RAHMİ AKSOY
3 MUHİTTİN ÖZEL BURDUR
1 SERVET OLPAK
2 ANDAÇ ÖZDEMİR
3 ESMA ÖZDAŞLI
BURSA 1. BÖLGE
1 İSMET BÜYÜKATAMAN
2 AHMET BEYGİRCİ
3 YAŞAR TÜRK
4 KORKUT AKTAŞ
5 METİN ÇORAKLI
6 CANAN TARÇIN
7 RİDVAN KILIÇOĞLU
8 SUAT ERMİŞ
9 EROL COMART
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
BURSA 2. BÖLGE
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
2 MUHAMMET TEKİN
3 AYHAN ÖNAL
4 BİLAL DOĞAN
5 MUSTAFA NARMANLI
6 ALİ BAHADIR
7 AYDIN SANCAR
8 ALPARSLAN KARAASLAN
9 GAMZE NUR SARĞIN
10 GÜLSEREN ÖZBEK
ÇANAKKALE
1 SITKI KEÇECİ
2 NAHİT ÖZKAN
3 HASAN BABADAĞLI
4 FATİH ŞAHİN
ÇANKIRI
1 PELİN YILIK
2 İSMAİL ARSLANER ÇORUM
1 VAHİT KAYRICI
2 AHMET KURTBAŞ
3 İSMAİL LEK
4 METE ÇAKI DENİZLİ
1 FERUDUN ÜNAL
2 YUSUF GARİP
3 EBRU LEMAN KALKAN
4 EMRE ERDOĞAN
5 MEHMET ALTINTAŞ
6 RAŞİT ÖZDEMİR
7 HÜSEYİN YÜKLET
DİYARBAKIR
1 HASAN ÖZMEN
2 AHMET GÜZEL
3 ZÜLKÜF ASLAN
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
5 FEYZİ YİĞİTKAN
6 İLKNUR YILMAZ
7 AHMET TUNCALP
8 MAHSUM YILMAZ
9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
10 GÖKALP KAYACAN
11 OKAN DEMİR
12 YUNUS BOSTAN
EDİRNE
1 ALİ ÖZER
2 AYVAZ YALAZA
3 HATİCE SER
4 HÜLYA BALKAN ELAZIĞ
1 SEMİH IŞIKVER
2 OĞUZHAN DEMİR
3 HAKAN KUZU
4 YUNUS GENÇ
5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN ERZİNCAN
1 CEMİL YAVUZ AKSU
2 AZİZ GÜN ERZURUM
1 KAMİL AYDIN
2 MUHAMMET HANİFİ MACİT
3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
4 NAİM KARATAŞ
5 MEHMET MUSA ÇAKIR
6 SİNAN DEMİRCİOĞLU ESKİŞEHİR
1 BÜLENT MAŞAOĞLU
2 LEMAN SİVRİ
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS
4 MUSTAFA ENES SÜZEN
5 EMRE KARABACAK
6 OĞUZHAN ÜNAL
GAZİANTEP 1
1 SERMET ATAY
2 MUSTAFA BOZGEYİK
3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ
5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI
6 ELİF ASLI ERCİHAN
7 AYŞEGÜL KÖROĞLU
8 ENDER ÖZKARSLIGİL
9 RAMAZAN YILDIZ
10 FATİH YUNUS
11 FAHRİ ÇEVİK
12 GÜRKAN KIRAÇ
13 AHMET DURMUŞ YILMAZ
14 ALPASLAN SAVAŞ GİRESUN
1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL
2 FATİH MEŞE
3 HAMİ PEKDEMİR
4 SALİH TÜRK
GÜMÜŞHANE
1 MUSA KÜÇÜK
2 BİROL TUĞLU HAKKARİ
1 FATİH ÖZBEK
2 MURAT TAŞYÜREK
3 ULAŞ ALBAYRAK HATAY
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI
2 İSMAİL BAŞAR
3 MEHMET BİLGİLİ
4 HÜSEYİN ZAROĞLU
5 HÜSEYİN AKGÖL
6 AHMET GEDİK
7 NİGAR ÖZER
8 UYGAR POLAT
9 HASAN KENDİR
10 YUNUS TÜRK
11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
ISPARTA
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ
2 SELİM ÖNCEL
3 AHMET KAYA
4 CENNET TOKER MERSİN
1 LEVENT UYSAL
2 SERDAR SOYDAN
3 MUSTAFA AKIN
4 OLCAY KILAVUZ
5 MEHMET ŞAHİN
6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
7 MUSTAFA YAŞAR
8 KIVANÇ DERYA
9 ZEYNEL KORKMAZ
10 FERDA ER
11 FATİH ÖNGE
12 ALİ ARI
13 ALİ KAYA