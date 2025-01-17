MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa ettiğini açıkladı

DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2023 yılında Antalya İl Başkanlığı görevine getirilmişti.

Son dakika gelişmesinde Temel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

"ANTALYA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BÜYÜK BİR ONURLA YÜRÜTTÜM"

Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü görevin kendisini onurlandırdığını kaydeden Onur Temel, şu sözleri sarf etti:

Mensubu olmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin, bugüne kadar farklı teşkilat kademelerinde görev yaptıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatlarıyla Nisan 2023 tarihinden itibaren de Antalya İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm.

MHP İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

MHP içinde çalışmaya devam edeceğini belirten Temel, devamında şu ifadelerde bulundu: