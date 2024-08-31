MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin acı günü...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeti.
Cenaze töreninin Pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapılacağı ve ardından Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedileceği öğrenildi.
MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
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