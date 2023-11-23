MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalı Öğretmenlerin yanında olduklarını söyleyen Bahçeli, "Etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir" dedi. MHP lideri, "Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı" ifadesini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bahçeli, "Öğretmen demek dünya demektir." dedi.

Öğretmenlik mesleğine ilişkin düşüncelerini paylaşan Bahçeli, tüm öğretmenlerin atanması gerektiğini söyledi.

"Öğretmenlerin hepsi kadroya geçirilmeli"

Bahçeli, "Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir.



Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen, Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.

"Bu durum, kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir"

Ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, yalçın bir dağ gibi arkalarında duran muhterem hocaları vardır ve bu durum kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir.



İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk harfi beyaz sayfalara yazdığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda ömür boyu sürecek, bu suretle yaklaştıkça uzaklaşacak, uzaklaştıkça çekim gücünü artıracak bir mücadele de başlamış olacaktır.

"Milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir"

Nerede durup nerede sonlanacağını Allah’ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir.



Biliyoruz ki, eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil elbette gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşaledir.

Şehit öğretmenleri andı