MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldiveniyle poz verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçeli, makamında gerçekleşen ziyarette boks eldiveniyle kameralara poz verdi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası TBF Başkanı Hekimoğlu, açıklamalarda bulundu..

"BOKS CAMİASINA GÖSTERDİĞİ İLGİ VE DESTEKTEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Bahçeli'ye şükranları sunan Hekimoğlu, şunları söyledi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız.



Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.