MHP: İBB'den alınan atlara yönelik soruşturulan Fadıl Keskin'in istifası işlemde

İBB'nin hibe ettiği 100 atın teslim alınmadığını belirten Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifası kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz yıl Adalar'daki atlara yönelik aldığı kararla birlikte faytonları durdurmuş, adada bulunan atları da ülkenin çeşitli illerine hibe etmişti.

Hibe olarak at alan belediyelerden biri de Hatay'daki Dörtyol Belediyesi oldu.

Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın 13-18 Ağustos 2020 tarihlerinde teslim olması gerekirken, atlara dair herhangi bir bilgi olmadığı iddiaları ortaya atıldı.

100 ATLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

100 atın kaybolmasının ardından Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü, Dörtyol Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmayı sürdürüyor.

İSTİFASI ONAYLANDI

MHP Genel Başkan yardımcısı Sadir Durmaz, Fadıl Keskin'in istifa talebinin işleme alındığını belirterek, görevine son verildiğini duyurdu.

"ATLAR TESLİM ALINMADI"

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede konuyu anlatıp, bildirimde bulundu. Yıldız, verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"12 Nisan'da makam odama Dörtyol Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Özel, Mustafa Cengiz Can ziyaretime gelmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Meclis üyesi Hasan Özel bana ‘İstanbul'dan gelen atları ne yaptınız?’ diye sormuştur, ben de cevaben bu konuda herhangi bir bilgimin olmadığını, müdürlüğümüzün herhangi bir atı teslim almadığını, ancak hatırladığım kadarıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü’nce geçtiğimiz ocak şubat ayında atlar ilgili e-belediye sistemi üzerinden bir evrak gönderdiklerini, ancak herhangi bir at teslimi alınmadığı için konuyla ilgili evrakın müdürlüğümüzle ilgili olmadığı ve geri gönderdiğimi beyan ettim. Hasan Özel de bu atların geldiğini, konuyla ilgili Veteriner İşleri Müdürü olmam sebebiyle gelen atların akıbeti konusunda bilgimin olması gerektiğini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Bunun üzerine; konuyla ilgili tarafımdan detaylı bir inceleme yapılmıştır."