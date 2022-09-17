MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ: “Kurulan masa değil tezgah”

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Bizler ülkenin içeride ve dışarısında menfaatleri için mücadele ederken, birileri de masa kuruyor. Ama emin olun kurdukları masa değil tezgah" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temalı toplantıları devam ediyor.

Bu çerçevede temaslarına Bitlis’te devam eden MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MYK üyeleri ve Teşkilatları ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi. MHP heyeti, vatandaşlara karşı bilgilendirmelerde bulundu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir konuşma gerçekleştiren Karadağ, 9 bölge ve bini aşkın ilçede bölge toplantısı yaptıklarını anlattı.

"Cennet köşesi bir ülkede yaşıyoruz"

Toplantıların hepsinin bir anlamı olduğunu söyleyen Karadağ, "MHP’nin 53 yıllık siyasi hayatı sürecinde tek amacı milletimizin ve devletimizin bekası olmuştur. Bu ülkenin, bu milletin içerideki ve dışarıdaki düşmanları tarihte hiçbir zaman uyumadı. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya dünyanın göz bebeklerinden birisi. Cennet köşesi bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin de gözü üzerimizde. Bizim bir olmamızı, bir araya gelmemizi istemiyorlar. Diyorlar ki, bunlar bir araya gelirse imparatorluk kuruyor, cihana hakim oluyorlar. Bunun korkusunu yaşadıkları için hem içeriden hem dışarıdan bize karşı ittifaklar kurup kurduruyorlar. Onlar vasıtası ile de güçlenmemize, bir olmamıza, diri olmamıza engel olmaya çalışıyorlar." dedi.

"Uyanık olmalıyız. 2033’e giriyoruz. Bizim koruyacak, kollayacak vatanımız var. Bizim kandırılmasını engelleyeceğimiz evlatlarımız var. Bizim hiç kimseye peşkeş çekilecek, hiçbir terör örgütüne feda edilecek çocuğumuz yok." diyen Karadağ, şöyle devam etti:

"Masa değil tezgah"

"Bizler Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin içerideki ve dışarıdaki menfaatlerini koruyabilmek, güçlü Türkiye için mücadele ederken, birileri de masa kurup toplantılar yapıyor. Ama buradan sizlere açıkça söyleyeyim ki, kurdukları masa değil bu ülkenin başına çorap örülmesi, menfaatlerimizin ortadan kaldırılması, güçlenmekte olan Türkiye’nin önün kesilmesi için tezgah kuruyorlar tezgah. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün partisini düşünün ki, terör örgütü uzantılı bir partinin kendisine ayar çekmesi ile Meclis’te oylaması yapılan Suriye’ye, Irak’a asker gönderilmesine yönelik tezkereye red veriyor. Bu ne büyük bir çelişki, bu ne büyük bir korku. Bu terör örgütü ne kadar himayesine almış bunları. Daha kendi aralarında dahi ortak karar alamayan, uzlaşamayan tezgah sahipleri, ülke yönetmeye kalkıyorlar. Ama biz kurulmaya çalışılan tezgahların farkındayız. Sizler de anlatın bilmeyenleri bilgilendirin. Yedi cihan toplanıp gelseler kurdukları tezgahı başlarına yıkmasını biliriz. Bizim milletimizde bu feraset var çok şükür. 2023’te de bu feraseti göstererek kurulan tezgah masları yerle bir olacak. Buna inanıyorum."



