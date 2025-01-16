MHP, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu talimatı geldi.

ŞİKAYETİ ÇEKTİLER

MHP Genel Başkanı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2020 yılında yaptığı şikayeti geri çektiğini açıkladı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamasında süreci hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir." dedi.

"FEDAKARLIK İSE İSTENENİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Dava dosyasının Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu ve ilk duruşmanın 3 Aralık 2024'te görüldüğünü belirten Yıldız, Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatarak şöyle devam etti:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında, 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2020'de MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenlemiş; toplantıda, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan bugüne kadar olan değerlendirmelerine ilişkin hazırlanan rapor açıklanmıştı.

Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur." şeklindeki sözlerinin de suç teşkil ettiğini söylemişti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Yıldız, şöyle konuşmuştu:

Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.



