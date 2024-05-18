Milliyetçi Hareket Partisi, Kızılcahamam'da kampa giriyor...
218 belediye başkanının katılımıyla Kızılcahamam'da kampa girecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kampı 3 gün sürecek.
31 Mart seçimlerinin değerlendirildiği kampa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık edecek.
Seçim beyannamesi değerlendirilecek
MHP'nin kampında öncelikle seçim sonuçlarına yönelik analizler yapılacak. Yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" başlığıyla hazırlanan seçim beyannamesi değerlendirilecek.
Belediyecilik alanında sunumlar yapılacak
Kampa davet edilen bazı akademisyenler "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında sunum yapacak.
Şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.
Kampta belediyelerde mali durum ve bütçe yönetiminin de üzerinde durulacak.
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