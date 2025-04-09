MHP Lideri Bahçeli paylaşımı sonrası tutuklanmıştı: Astrolog Hilal Saraç tahliye oldu

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda rutin kontroller için hastaneye gitmiş ve kalp kapakçığı değiştirilmişti.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yaşanan bu gelişmenin duyurulmasının ardından astrolog Hilal Saraç, tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Hilal Saraç, MHP liderinin sağlık durumuyla alay etmişti.

"VALLA SEÇİMİ GÖRMEZ"

Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Bahçeli'nin ameliyat sürecine ilişkin, "Akciğer sorunu ve nefes darlığı. Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILAN SARAÇ TUTUKLANDI

Tepki çeken paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, astrolog Hilal Saraç hakkında, soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖZÜR DİLEYİP, YARDIM TALEP ETTİ

Şubat ayından beri tutuklu olan Hilal Saraç, geçtiğimiz aylarda X hesabı üzerinden ailesi vesilesiyle yaptığı paylaşımlarda ağız değiştirdi ve özür diledi.

Yardım talep eden Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den özür diliyorum. Devlet büyüklerimize karşı yapılan saygısızlıkların karşısında olduğumun bilinmesini isterim. Evlatlarıma kavuşmak istiyorum, devlet büyüklerimizin yardımını talep ediyorum." dedi.

"DEVLET BAHÇELİYE YÜCE ALLAH'TAN ŞİFALAR DİLİYORUM"

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında dalga geçen bir paylaşım yapan Saraç, bu kez ise şifa diledi ve "Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında Astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HİLAL SARAÇ TAHLİYE OLDU

Saraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Saraç, yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

Tahliye haberini sosyal medya üzerinden paylaşan Saraç, "Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerinde bulundu.