MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı adayını açıkladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde kimi destekleyeceğini açıkladı. Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." dedi.

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Seçimlerin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi.

Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı partide 'değişim' tartışmaları devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ya da karşısına hangi rakiplerin çıkacağı merakla beklenirken sürpriz bir açıklama geldi.

Bahçeli CHP'nin genel başkanını işaret etti

CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmalarına MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özgür Özel'e desteğini açıkladı

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

"Ekrem'e karşı Özgür derim"

Bahçeli ayaküstü yaptığı açıklamada şunları kaydetti: