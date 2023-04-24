Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu bölücülük görevine talip Partisinin Kastamonu'da düzenlediği programda konuşan Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir." dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yalnızca 20 gün kaldı.

Siyasi partiler de zamanla yarışarak seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bu partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kastamonu'da düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı programda konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Bahçeli, deprem felaketinin izlerinin silindiğini söyledi.

"Kılıçdaroğlu bölücülük görevine talip"

Cumhur İttifakı'nın başkalarına benzemediğini söyleyen Bahçeli, 14 Mayıs'tan sonra hizmetlerin kesintiye uğramaması gerektiğini ifade etti.

Sözlerine devam eden Bahçeli daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

"Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir." diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun etnik ve mezhep kışkırtıcısı olduğunu belirtti.

"Ortada ne para var ne de parayı vermeyi aklından geçiren var"

Bahçeli ayrıca, "Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Düştüğü yerde provokasyon simidine sarılmıştır. Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti ile kol koladır. Türk askerini Irak ve Suriye’den çekeceğini söylemiştir. İHA ve SİHA’ya karşıdır. Egemenlik haklarımızı ayağa düşüreceklerini vaadediyorlar. Temiz para bulduk yalanını söylüyorlar. Ortada ne para var ne de parayı vermeyi aklından geçiren var." dedi.

"Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız"

Devlet Bahçeli'nin programdaki ifadeleri şu şekilde:

Hamdolsun tüm felaketlere karşı direnç gösterdik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gösterenleri hayal kırıklığına uğrattık. Bartın, Sinop’un da bulunduğu Batı Karadeniz’de sellerde 100’e yakın kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Elbette son bir asrın felaketlerinden birini de 6 Şubat’ta yaşadık. 50 bin 500 kardeşimiz ebediyete intikal etti. Ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Hiçbir felakete geçit vermedik. Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız. Tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir.

"Bizim için imkansız diye bir şey yoktur"

Felaketin izleri hızla silinmiştir. 319 bin konut bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun teslimi hedeflenmiştir. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Cumhur İttifakı’nın özü sağlamdır, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz. Yaptık mı adam gibi yaparız.

"14 Mayıs’tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır"

Geçtiğimiz gün inşası projelendiren köy evlerinden bir kısmının tamamlanmasına şahit olduk. Sözümüz sözdür hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik çevirmeyeceğiz. 14 Mayıs’tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır. Figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu’dan çığ gibi tepki gelmelidir. 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştüreceğiz.

"Sizlere güvenim tamdır"

Kastamonu zillet karşısında sessiz kalmadı. Bir vatan bir bayrak bir bağımsızlık aşkı vardı, kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti. Kastamonulu civan mertler tarih yazmıştı. Milletin istikbali ile çırpınmalarını unutmayacağız. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı. Çıkarcılara şans tanımadı. 14 Mayıs’ta vatanın safhında duracaktır. Sizlere güvenim tamdır.

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi